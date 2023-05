“Greenatlas è il frutto del lavoro di migliaia e migliaia di fotografi che amano la natura. È un grande progetto a sostegno della bellezza e della biodiversità italiana”. Lo sostiene Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Univerde a Genova per la presentazione del progetto di ricerca “Greenatlas – an environmental atlas of italian landscape”, finanziato dal ministero dell’Università, realizzato da tre unità afferenti all’Università di Milano-Bicocca, Iulm e Tor Vergata.

