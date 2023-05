L’autista ha cercato di spegnere le fiamme prima dell’esplosione. Fiamme anche in alcuni appartamenti

Ci sono un ferito e una contusa tra le persone coinvolte stamane dall’esplosione di un furgone carico di bombole di ossigeno per le farmacie avvenuto questa mattina in centro a Milano, all’angolo tra via Pier Lombardo e via Vasari: sono il conducente del mezzo, di 54 anni, che ha provato a spegnere le fiamme prima della deflagrazione, e una suora che si trovava all’interno dell’asilo nido davanti al luogo dell’esplosione. La suora è rimasta contusa durante l’evacuazione mentre il conducente ha ustioni alla mano. Sono decine le auto distrutte e almeno 4 gli scooter. Intanto oltre 220 persone sono state evacuate, oltre agli studenti di un istituto comprensivo.

Secondo le informazioni di Areu, intervenuta con due automediche e tre ambulanze in via Vasari per l’esplosione, intorno alle 12, di bombole di ossigeno trasportate da un furgone, la persona ferita è un uomo di 53 anni, autista del veicolo, che ha riportato ustioni a una mano e a una gamba ed è stato soccorso in codice giallo. Le fiamme hanno coinvolto anche un edificio vicino, al civico 22 di via Vasari dove sono andati a fuoco alcuni appartamenti dei primi tre piani. L’incendio e’ stato domato dai vigili del fuoco intervenuti con sette mezzi, riferiscono i pompieri. L’asilo evacuato non ha subito nessun danno alla struttura né feriti. Sul posto anche la Polizia di Stato e la Polizia Locale.

“Ero in casa e ho sentito una esplosione, come una batteria di fuochi di artificio”. Lo dice Giuliano Franchi, 34 anni, che vive al secondo piano della palazzina interessata dall’esplosione di un furgone carico di bombole di ossigeno avvenuta stamani in una zona centrale di Milano. “Mi sono affacciato alla finestra e ho visto il portiere che scappava agitato – ha proseguito- Sono sceso, c’erano le macchine che prendevano fuoco”. Il 34enne inizialmente ha pensato che lo scoppio fosse dovuto da una carica esplosiva messa nel cantiere di fronte a casa (stanno costruendo un edificio) .”Poi mi sono spaventato: ho pensato alle persone, all’autista del furgone e al palazzo. Poteva prendere fuoco, ci sono le condutture del gas”.

“Ho visto il cielo oscurarsi e mi sono detta ‘adesso piove’ poi ho guardato fuori… un buio tremendo. Poi ho visto le fiamme fino alle mia finestra e ho sentito ‘bum, bum, bum. Erano le gomme delle auto che scoppiavano”. Lo ha raccontato la signora Carola che vive con il marito al terzo piano del palazzo di via Vasari a Milano interessato dall’esplosione di un furgoncino carico di bombole di ossigeno. La coppia è poi scesa in strada. “Ci siamo evacuati da soli. I vigili del fuoco sono arrivati almeno 22, 25 minuti dopo – dicono, aggiungendo di non voler far polemica “. La signora ha spiegato che è stata “evacuata la scuola vicina, qualche bambino ha pianto e la suora è stata male”.