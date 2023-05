Esplosione in centro a Milano

Un’esplosione si è verificata in centro a Milano, in via Pier Lombardo angolo via Vasari. Una nuvola di fumo nero è ben visibile da lontano. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto. Una scuola è stata evacuata, la strada è stata chiusa al traffico. Diverse auto hanno preso fuoco. Sul posto i vigili del fuoco e i soccorritori. L’incendio sarebbe stato causato dall’esplosione di un furgone parcheggiato in strada. Secondo quanto si è appreso finora, il rogo ha coinvolto altre vetture e sta interessando i palazzi adiacenti. Dalle prime informazioni raccolte dai vigili del fuoco e carabinieri, le fiamme sarebbero partite da un furgone parcheggiato, che trasportava bombole d’ossigeno.

L’incendio ha coinvolto in tutto 5 auto in sosta. Si registra un ferito ustionato ad una mano.

* Notizia in aggiornamento