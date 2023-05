Piantedosi, a Milano arriveranno 430 nuovi agenti

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che ha partecipato al Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza a Milano, ha spiegato che nel capoluogo lombardo “tra Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Carabinieri arriviamo a 430 nuove immissioni” nel 2023. Considerate le fuoriuscite, ha spiegato il Ministro, sono “250 gli agenti in più sul territorio”. “La promessa, in termini di assunzioni di forze di polizia, è di pareggiare i nostri 500” vigili, ha detto invece il sindaco di Milano Giuseppe Sala: “Il ministro e chi lavora con lui farà il possibile”, ha aggiunto il primo cittadino milanese ringraziando Piantedosi per essersi “sempre speso su questa questione dall’inizio del suo mandato”. “In termini di compattezza istituzionale, quindi, nulla da dire”, ha concluso il sindaco.

Il Ministro ha poi sottolineato che “rispetto al 2019 i reati come furti, rapine, lesioni personali e violenza sessuale sono calati del 39%”. “Noi però – ha detto -, non diamo importanza esclusivamente al dato statistico; è evidente che esiste un problema di percezione di insicurezza e a questo prestiamo grande attenzione.” “Altro dato importante è che quasi il 100% di assicurazione alla giustizia dei responsabili”, ha aggiunto.