Moratti a Seregno per Tiziano Mariani sindaco

“Ricette concrete per rilanciare l’Italia”. Dalla sanità alla scuola e al lavoro, dalla sicurezza e la giustizia fino alla pubblica amministrazione. Temi di stretta attualità quelli di cui si è parlato martedì sera a Seregno nel corso di un incontro che ha avuto come protagonisti Letizia Moratti, il direttore del quotidiano La Ragione, Davide Giacalone (autore del libro Le Ali all’Italia) e Tiziano Mariani, capogruppo di NoiXSeregno in Consiglio Comunale e candidato sindaco di Seregno alle prossime amministrative del 14 e 15 maggio con la lista Lombardia Migliore-Letizia Moratti. Uno dei tempi più sentiti dai cittadini, quello della sanità penalizzato dalle lunghe liste d’attesa, è stato tra i primi affrontati, alla luce anche del ruolo che Letizia Moratti ha ricoperto fino a pochi mesi fa in Regione Lombardia come assessore al Welfare. I problemi che sono la causa delle lunghe liste d’attesa – ha spiegato Letizia Moratti – creano due categorie di cittadini: quelli che possono pagare e quelli che non possono e devono aspettare. O peggio: rinunciano alla cura. E questi problemi sono il basso finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, con l’Italia che spende in media il 10% in meno della media europea, l’invecchiamento della popolazione, l’aumento di nuove fragilità, come quelle legate ai problemi di salute mentale tra i giovani nel post Covid, la cronica mancanza di personale – medici, infermieri, operatori sanitari in genere – a causa dei bassi salari. Inoltre – ha spiegato Moratti – i bassi investimenti nella sanità territoriale producono affollamento nei Pronto Soccorso.

Per quanto riguarda le soluzioni, l’ex assessore al Welfare propone di aumentare gli investimenti in sanità non per spendere di più ma per spendere meglio, riorganizzare il sistema secondo principi di funzionamento più efficienti ed efficaci, rimodulare le cure primarie per una piena integrazione dei medici di medicina generale con il resto del sistema sanitario territoriale e il sistema delle Case di Comunità, un migliore lavoro di squadra con gli specialisti anche per ridurre gli ‘esami inutili’. Non solo; sarebbe necessario un maggiore utilizzo della telemedicina e il potenziamento delle campagne di prevenzione.

LE ELEZIONI A SEREGNO

Il partecipato incontro pubblico nella Sala Civica Monsignor Gandini di Seregno ha avuto come protagonista anche Tiziano Mariani, coordinatore regionale di Lombardia Migliore e candidato sindaco della città brianzola. La campagna elettorale di Mariani si incentra sul ricorso vinto contro l’accordo tra A2A e AEB Gelsia, una fusione varata dalla maggioranza che governa il Comune senza gara pubblica. Cosa che – ha sempre denunciato Mariani – sottrae di fatto ai cittadini di Seregno la loro municipalizzata, un patrimonio della comunità. Il ricorso di Tiziano Mariani è stato accolto – come sottolineato ancora una volta nel corso della serata – perché i consiglieri comunali non sono stati messi nelle condizioni di esercitare pienamente le loro prerogative di controllo sul futuro di un bene pubblico come AEB. “Una battaglia per far prevalere le regole democratiche e in difesa di un bene comune, qual è la municipalizzata”.