Due rapine in corso Como nel fine settimana, 5 arresti

Una rapina e una tentata rapina (in questo caso conclusasi con cinque arresti) si sono verificate nella zona di Corso Como, tra le più note della movida milanese. La prima la notte tra sabato e domenica quando una coppia di svizzeri di 30 e 31 anni ha raccontato di essere stata circondata da un gruppo di cinque giovani, a loro dire nordafricani, che li hanno rapinati di un orologio del valore di 7500 euro e di un anello da 6500 euro. La coppia ha denunciato l’accaduto domenica in questura. La tentata rapina è invece accaduta la notte scorsa all’angolo tra corso Como e via De Toqueville: qui a essere preso di mira un francese uscito da un locale con degli amici. Sono stati circondati sempre da cinque giovani, anche in questo caso nordafricani che li hanno minacciati con un tronchesino per prendere un borsello. E’ però intervenuto un equipaggio della Volante che ha preso subito due dei rapinatori mentre altre Volanti hanno rintracciato e arrestato gli altri tre. Gli arrestati sono marocchini.