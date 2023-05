Dagli ultrà dell’Atalanta cori razzisti a Vlahovic

Cori razzisti allo stadio. La vittima degli insulti è Dusan Vlahovic che, in quanto serbo, per gli ultrà è conseguentemente uno “zingaro” . Atalanta-Juventus è stata sospesa durante i primi 2 dei 5 minuti di recupero assegnati a causa dei cori razzisti dei tifosi di casa, provenienti dal settore Curva Nord Pisani, nei confronti di Vlahovic. L’arbitro Daniele Doveri, sollecitato dallo stesso Vlahovic, ha fermato il gioco prolungando il recupero fino al 54′. L’attaccante serbo, fatto segno reiteratamente del grido “Sei uno zingaro”, ha poi raddoppiato a un minuto dal triplice fischio su contropiede di Chiesa. Al 98’ quando Vlahovic ha segnato il 2-0, si è rivolto alla curva che l’aveva insultato. Così i cori sono ripresi, il giocatore è stato ammonito. I minuti di recupero sono diventati 10. La Federcalcio ha chiamato la Juve per esprimere solidarietà, ma al momento non si attiverà per cancellare l’ammonizione a Vlahovic come aveva fatto con Lukaku. I bianconeri chiedono di squalificare la curva dei tifosi bergamaschi e, provocatoriamente, di togliere l’ammonizione a Vlahovic, anche se, non essendo diffidato, per lui non scatterà la squalifica.

“Non è razzismo, ma maleducazione”. Così l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini vuole derubricare all'”offesa a un singolo” il coro “sei uno zingaro”. L

“Purtroppo questi fatti che capitano vanno combattuti: bisogna essere bravi a far finta di niente, bianchi, neri o gialli che siano. La forza d’ignorare potrebbe aiutare a zittire tutti”, l’appello del tecnico bianconero Massimiliano Allegri. “Per il resto – conclude – lasciamo giudicare e prendere provvedimenti chi di dovere”, la chiusura di Allegri. “Lega e Figc, cosa deve succedere per sospendere una partita per razzismo?”, twitta Mauro Berruto, ex ct della pallavolo e responsabile sport del Pd, parlando di “vergogna”.