“Il nostro Sud ha ampi margini di miglioramento. Serve strategia, serve pianificazione, un passo indietro per fare un balzo in avanti. Non mancheranno le risorse, pubbliche amministrazioni e aziende dovranno risuscire a spenderle bene ed entro il 2026 su quelle infrastrutture che ci permetteranno di competere ad armi pari”. Così Sergio Fontana, Presidente Confindustria Puglia, durante il convegno a Palermo “Infrastrutture per lo sviluppo della Sicilia”.

xm3/pc/red