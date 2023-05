Espolsione alla Trade Broker di Casalbuttano (Cr), 5 feriti di cui uno grave

Incidente sul lavoro alla Trade Broker di Casalbuttano nel cremonese, con quattro persone che hanno riportato ferite e ustioni a causa dello scoppio di un macchinario per la pressofusione dell’alluminio. Lo scrive La Provincia di Cremona secondo cui ” sarebbe esplosa una delle bombole utilizzate per mettere in pressione il macchinario. A colpire i lavoratori sarebbero stati olio incandescente e pezzi della bombola stessa. Lo scoppio avrebbe anche provocato un buco nel soffitto. Cinque i lavoratori rimasti feriti, uno in codice rosso. Il 48enne bresciano, il più grave, trasportato al Centro grandi ustionati di Niguarda di Milano in elisoccorso. Il 67enne di Cremona e il 38enne indiano residente a Cremona portati in codice giallo in elisoccorso a Parma; il quarto ferito, un 39enne indiano residente a Cremona, in ambulanza a Cremona. Un quinto lavoratore è rimasto lievemente ferito e trasportato al Maggiore di Cremona.”