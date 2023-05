Cocaina nascosta nella sedia a rotelle, arrestato passeggero a Malpensa

Nell’ambito del contrasto al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, i finanzieri del Comando Provinciale di Varese hanno arrestato un uomo all’aeroporto di Malpensa, sequestrando oltre 8 chili di stupefacente nascosti in una sedia a rotelle.

Il passeggero, di nazionalità statunitense, su volo proveniente da Santo Domingo è atterrato di domenica, presentandosi in sala arrivi su una carrozzina e con un evidente tutore alla gamba destra. Al varco di uscita, il fiuto del “cane detective” Cosmo ha segnalato la carrozzella. I Finanzieri hanno proceduto ad un approfondito controllo non solo della persona e del bagaglio al seguito ma anche della sedia a rotelle usata

dal viaggiatore. Proprio sulla carrozzina si sono concentrate le attenzioni dei finanzieri che, smontando le singole ruote, hanno constatato un peso anomalo, per cui si è deciso di controllarne l’interno. Solo così ci si è resi conto che i trafficanti avevano nascosto nella camera d’aria ben 43 involucri contenenti 8,4 chili di cocaina purissima. Il pusher è stato portato in ospedale per verificare le sue condizioni di salute e poi arrestato su ordine della Procura di Busto Arsizio. Il suo arresto è già stato convalidato. Allo spaccio in dettaglio la droga avrebbe fruttato un milione di euro. I militari ricordano che non è la prima volta che in questo modo narcotrafficanti provano a introdurre droga dall’aeroporto. Uno spagnolo, che si era rivelato falso invalido, aveva nascosto nella carrozzina 13 chilogrammi di cocaina nell’agosto scorso ed era stato arrestato.