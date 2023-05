Due fratelli di 21 e 25 anni sudamericani sono stati arrestati dalla Polizia per aver aggredito due agenti e averli minacciati con una bottiglia rotta. E’ successo a Monza, durante un controllo nella loro abitazione da parte delle forze dell’ordine. In casa, oltre a loro, c’erano altri giovani, tutti ubriachi, e quattro bambini. Lunedì sera due pattuglie sono intervenute in un appartamento nel centro città dopo una segnalazione per schiamazzi e musica ad alto volume. All’interno, tra cocci di bottiglia rotti a terra, c’erano sei giovani tra i 20 e i 25 anni, oltre ai 4 minorenni. Quando gli agenti hanno chiesto di abbassare la musica, i due fratelli li hanno insultati e aggrediti. Il maggiore ha afferrato una bottiglia di vetro con l’intento di colpire i poliziotti. Dopo una colluttazione gli agenti sono riusciti a bloccarli e ad arrestarli. Gli agenti, medicati in pronto soccorso, sono stati dimessi con prognosi fino a una settimana. Condannati all’obbligo di firma per direttissima, per il maggiore dei due il Questore di Monza ha emesso il foglio di via per due anni da Monza e ha avviato le procedure per la revoca del permesso di soggiorno.