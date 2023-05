Sala: per la sicurezza bisogna fare di più

In Stazione Centrale “sono stati fatti molti controlli e se si considerano i dati di quanti sono stati controllati, arrestati, rimpatriati e quante sanzioni comminate, la situazione è positiva però poi succedono ancora fatti del genere e credo si debba passare da controlli ad hoc a un maggior presidio. Non vogliamo parlare di militarizzazione ma un presidio superiore per Stazione Centrale è assolutamente necessario”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, a margine della presentazione della mostra fotografica “Disagio dentro” in Sala Alessi a Palazzo Marino, in merito alla sicurezza in città e alle polemiche nella maggioranza sulle dichiarazioni di ieri dell’assessore alla Sicurezza Marco Granelli.