Sicurezza, Granelli: servono Cpr e rimpatri. Polemiche da Pd e Verdi

“Noi stiamo dicendo che ci vogliono i rimpatri e ci vogliono i Cpr (Centri di permanenza per i rimpatri) perché chi delinque deve pagare la pena, andare al Cpr o in carcere, o tornare al suo paese. Questo va fatto subito. Dobbiamo lavorare con polizia e vigili per presidiare la città ma se poi chi commette un reato non è perseguito siamo a capo, non risolviamo il problema”. Lo ha detto l’assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli, durante un’intervista radio a 24Mattino, commentando le violenze avvenute negli ultimi giorni nel capoluogo lombardo. “Serve la giustizia perché le persone arrestate o denunciate non devono essere ributtate in strada” ma “devono essere gestite, in carcere o secondo misure alternative”, ha proseguito, precisando che, in ogni caso, queste persone devono essere “messe in condizione di non continuare a delinquere”. Dopo le parole dell’assessore, è subito scattata la polemica da parte di una parte della maggioranza di centrosinistra a Palazzo Marino. “L’assessore Granelli pare non conoscere la differenza tra un carcere e un CPR – sono intervenuti i consiglieri del Pd, Daniele Nahum e Alessandro Giungi, presidente e vicepresidente della sottocommissione Carceri di Palazzo Marino – . Il primo è un luogo di detenzione per persone che hanno commesso un reato accertato con sentenza definitiva o che sono in custodia cautelare o comunque detenute in attesa di una sentenza definitiva.