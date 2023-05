Lombardia Migliore: “Misure urgenti per la sicurezza sul lavoro”

Il consigliere regionale Ivan Rota di Lombardia Migliore – Letizia Moratti ha presentato un’interrogazione all’Assessore al Welfare Guido Bertolaso sulle misure che Regione Lombardia intende adottare per aumentare la sicurezza sui luoghi di lavoro e ridurre infortuni e incidenti mortali. “Il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro e degli infortuni che regolarmente si ripetono nella nostra Regione è una vera emergenza e come tale va affrontata” – ha dichiarato Rota. “A Lombardia Migliore non interessa fare polemica, a noi sta a cuore la tutela dei lavoratori e vogliamo che la sicurezza sul lavoro rappresenti una priorità nell’azione legislativa ed amministrativa della nostra Regione”. Bisogna agire in fretta dando piena attuazione al Piano regionale per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, approvato in data 2 agosto 2022, su proposta dell’allora Assessore Moratti. Il piano, costruito in stretta collaborazione con sindacati, associazioni di categoria, mondo accademico e direzione Welfare, interveniva su vari aspetti cruciali come l’assunzione di 100 nuove figure professionali da destinare ai controlli, segnando una netta inversione di tendenza rispetto al quinquennio 2014-2019 (ultimo anno pre pandemia), quando a una diminuzione dell’8,7% delle imprese controllate è corrisposto un aumento del 42% degli infortuni mortali. L’attenzione per il tema sicurezza sul lavoro che Letizia Moratti ha sempre avuto, a partire dal protocollo Expo sottoscritto da sindaco di Milano nell’aprile 2011, che ha permesso la realizzazione delle opere per l’esposizione universale senza che si registrasse un solo infortunio mortale, è la stessa che il gruppo Lombardia Migliore metterà nella costituenda Commissione d’inchiesta “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in Lombardia”. La qualità del sistema produttivo lombardo, si misura anche dalla capacità della Regione di salvaguardare la salute, la sicurezza e la vita dei lavoratori. “Abbiamo bisogno di una ripresa che però deve significare anche sicurezza dei lavoratori”, aveva ricordato Letizia Moratti intervenendo nell’ottobre dell’anno scorso all’evento organizzato da Regione Lombardia per la “Settimana Europea della salute e sicurezza sul lavoro”.