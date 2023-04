Violenza in Centrale, Sala chiede rinforzi al governo

Il GIP decide oggi la convalida del fermo in carcere per il giovane marocchino arrestato per la violenza sessuale in stazione Centrale a Milano. Per la Procura, l’aggressore ha dimostrato crudeltà e brutalità e non è escluso che abbia già abusato di altre donne e che, se lasciato libero, potrebbe rifarlo. Si tratta di uno sbandato di 27 anni che ha abusato di una turista francese di origini marocchine di 35 anni per due volte: prima, in piena notte, all’esterno della stazione e poi, quando la Centrale ha riaperto, in un ascensore della stazione. La donna, diretta in Francia, in attesa del treno delle 6.25, era stata accompagnata alla stazione e lasciata sola. Sperduta, in attesa che la Centrale riaprisse, si aggirava in zona. Purtroppo è stata facile preda di uno dei tanti balordi che orbitano nella zona. Il 10 maggio il ministro dell’Interno, Piantedosi, sarà a Milano per incontrare il sindaco Sala, che chiede più agenti, e i vertici cittadini delle forze dell’ordine. Ieri intanto ci sono state altre sue denunce di stupro: il primo episodio in piazza Carbonari e il secondo in un hotel del centro. Nella zona della stazione i controlli sono stati aumentati nelle ultime settimane ma non è bastato.