Cucine da incubo: lavapiatti accoltella due colleghi in un ristorante del centro

Due persone sono state accoltellate, in un ristorante del centro, a Milano, nel corso di una lite tra colleghi scoppiata nelle cucine. Nessuno dei feriti è grave. È accaduto poco dopo le 21 di ieri nel locale ‘Acqua Pazza’ in via San Michele del Carso. Ad aggredire i colleghi, per un invito a lavare una pentola, è stato un bangladese di 26 anni, poi arrestato. Il giovane lavapiatti ha prima colpito alla gola, di striscio, un altro lavapiatti, un cinese di 51 anni, e poi un cuoco di 50, prima di essere bloccato da altri dipendenti. La Polizia che lo ha arrestato per lesioni personali aggravate ha sequestrato due grossi coltelli da cucina. Il 51enne, trasportato al Fatebenefratelli, ha riportato una prognosi di 20 giorni, il cuoco di 5.