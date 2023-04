A 14 anni rapinato 2 volte in 5 giorni a Pavia, arrestati 2 minori

Per due volte, nel giro di soli cinque giorni, è stato rapinato a Pavia da baby gang, la cui presenza sta creando un vero e proprio allarme sociale a Pavia. La vittima è un ragazzo di 14 anni. Venerdì scorso aveva subito l’aggressione in piazza del Lino, nel centro storico. Ieri pomeriggio invece è stato circondato da una banda di minorenni nella zona del Centro commerciale Minerva. In entrambi i casi i rapinatori in erba si sono dovuti accontentare di un magro bottino: poche decine di euro. Ieri però una Volante della polizia è giunta prontamente sul posto ed ha arrestato due dei presunti autori del colpo, uno dei quali è stato riconosciuto dal 14enne anche come il responsabile della rapina di venerdì scorso. Sarà ora l’autorità giudiziaria minorile di Milano a dover valutare la posizione dei due minorenni bloccati.