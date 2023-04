Il FuoriSalone dei lavoratori del mobile in sciopero

Giornata di protesta per settore del legno-arredo con manifestazione a Milano. Chiedono un aumento congruo in busta paga ma Federlegno non si schioda dai 63 euro al mese in più. "Non si può lavorare per meno di 1300 euro al mese e quando passi per via Durini vedere mobili in vetrina per 15 o 20 mila euro".