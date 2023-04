Aggressioni agli studenti del Politecnico, due arresti

La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in istituto di reclusione minorile nei confronti di due minorenni, emessa dal Gip del Tribunale per i Minorenni di Milano. Le indagini dei poliziotti hanno permesso di ricostruire quanto accaduto la sera del 21 gennaio scorso nei pressi di Piazza Leonardo Da Vinci, quando un nutrito gruppo di giovanissimi, dopo aver accerchiato 5 studenti universitari, tentarono di rapinare del portafogli uno di loro, un 19enne, aggredendo con pugni al volto un secondo compagno di studi intervenuto in sua difesa. Il giovane, rimasto ferito, aveva riportato una prognosi di 30 giorni. Gli agenti del Commissariato Città Studi erano riusciti ad individuare subito uno dei tre autori della rapina, arrestandolo in flagranza di reato, mentre le indagini per identificare gli altri due sono proseguite nei mesi successivi. Gli accertamenti hanno poi permesso di risalire all’identità degli altri due minori, uno già con precedenti specifici.Proseguono le indagini per accertare gli autori di episodi simili, accaduti nella stessa area nei primi mesi del 2023.