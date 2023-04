La fuga di Artyom Uss: “nessun allarme evasione segnalato prima della fuga”

Non è stato mai segnalato alcun allarme per presunti tentativi di evasione o manomissioni del braccialetto elettronico, nei giorni e mesi precedenti alla fuga del 22 marzo, quando Artem Uss era ai domiciliari nella sua casa di Basiglio, nel Milanese. Nessuna segnalazione a riguardo è mai arrivata negli uffici della Procura generale o della Corte d’Appello di Milano. I chiarimenti sul punto, che arrivano dai vertici degli uffici giudiziari milanesi, seguono alcune indicazioni che erano state fornite nei giorni scorsi. Fastweb in una nota di due giorni fa aveva spiegato che non risultava “alcun malfunzionamento né del braccialetto elettronico assegnato a Uss né di altri dispositivi in uso”. E aveva aggiunto anche che “gli allarmi emessi dal braccialetto indicherebbero, al contrario la piena funzionalità del dispositivo nel segnalare alle forze dell’ordine l’allontanamento del braccialetto dal domicilio o possibili tentativi di manomissione”. Nessuna segnalazione è mai arrivata né alla Procura generale né alla Corte d’Appello che, nel caso di presunte violazioni da parte di Uss, avrebbero potuto a quel punto richiedere (il pg) e disporre (i giudici) l’aggravamento della misura, ossia il carcere. La Procura, che indaga sulla fuga dell’imprenditore russo, intanto, ha chiesto ad un tecnico di analizzare quei tanti segnali dall’allarme che in quei tre mesi e oltre (era andato ai domiciliari il 2 dicembre) erano partiti dal braccialetto e avevano anche costretto le forze dell’ordine ad intervenire molto spesso. Il tecnico ha chiarito agli inquirenti che non si sarebbe trattato di tentativi di evasione in nessuno di quei casi, decine e decine, ma di malfunzionamenti, come problemi di connessione.