Il corpo carbonizzato di un clochard è stato trovato questa mattina in un parcheggio sotterraneo a Seregno (Mb), in via Odescalchi, dove poco prima era avvenuto un piccolo incendio. Al momento non si esclude nessuna pista, né l’incidente per una sigaretta o altro, né l’omicidio. Non ci sono stati danni alla struttura o alle auto vicine.