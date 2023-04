Sit-in con 600 ciclisti milanesi, cartellino rosso a Sala

“Questa sera (ieri, ndr) in piazza Scala, davanti a Palazzo Marino, 600 persone hanno partecipato alla manifestazione “Emergenza Milano – Strade per tutti e aria sicura” per chiedere al sindaco Sala e alla sua Giunta di rendere Milano una città a misura di persone, diminuendo la presenza delle automobili, favorendo la ciclabilità sicura, migliorando la qualità dell’aria”. Lo affermano i promotori del flash mob durante il quale tutte le persone presenti in piazza hanno indossato guanti rossi e hanno alzato tantissimi cartellini rossi in segno di ammonimento verso la Giunta Sala “che non adotta politiche adeguate per risolvere i problemi della mobilità sostenibile, della sicurezza stradale e dell’inquinamento”. “Sul palco hanno portato la loro testimonianza cittadini e cittadine, che tutti i giorni utilizzano la bicicletta per spostarsi in città. Un medico ha letto la lettera firmata da 14 mila pediatri e neonatologi inviata a tutti i sindaci per chiedere di agire subito contro l’inquinamento, poi Beatrice Macrì ha raccontato la sua storia di ciclista vittima di un incidente sul ponte della Ghisolfa due anni fa. Gloria Pellone, attivista di “Cittadini per l’Aria”, ha illustrato i dati molto preoccupanti sull’inquinamento a Milano”.