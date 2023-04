Fontana, la Regione vuole il 51% di Trenord

Your browser does not support the video tag.

Quella di ridiscutere la governance di Trenord ora ‘divisa’ al 50% tra la Regione con Fnm e Trenitalia, arrivando ad avere invece il 51% per la società regionale “è un’intenzione che esporrò presto al ministro per fargli capire che non è possibile andare avanti in questo rapporto anomalo che c’è tra noi e Trenitalia. Dal punto di vista degli investimenti il nostro socio non si muove niente e noi non possiamo continuare a sobbarcarci l’onere di tutto”. Lo ha ribadito il governatore Attilio Fontana a margine di un convegno di Fnm a Palazzo Lombardia, spiegando che sottoporrà la questione al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. “Con il ministro dobbiamo confrontarci sul tema infrastrutture e questo sarà uno degli argomenti”, ha detto Fontana. https://www.radiolombardia.it/wp-content/uploads/2023/04/17042023-fontana-trenord.mp4