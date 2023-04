La Gdf di Catania sequestra 2 tonnellate di cocaina, rinvenuta in mare a largo delle coste orientali della Sicilia. Le peculiari modalità di confezionamento e la presenza di un dispositivo luminoso per consentirne il rintraccio hanno fatto ipotizzare che potesse trattarsi di un carico di sostanze stupefacenti, verosimilmente lasciato in mare da una delle navi cargo che solcano quel tratto di costa per essere successivamente recuperato e trasportato sulla terraferma.

trl/gtr