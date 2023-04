Trenord segnala che al momento la circolazione dei treni risulta regolare in Lombardia dove è in corso uno sciopero da parte di Usb lavoro privato, Sgb e Cub Trasporti dalle 9 alle 17 di oggi. “Si segnala che in analoghe circostanze le adesioni non sono state significative” comunica la società, che al momento registra una circolazione regolare dei suoi convogli. Non sono previste interruzioni della circolazione ferroviaria ed “eventuali cancellazioni” saranno comunicate.