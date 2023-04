Sala, monumento imbrattato in Duomo sfregio a Milano. Gara d’appalto per restauro

Your browser does not support the video tag.

“Alcuni ci dicono costituitevi parte civile, ci penseremo. In questo momento, ho chiesto prima di tutto di avviare con rapidità una gara perché purtroppo noi non abbiamo oggi all’interno, oltre ai fornitori qualificati, le capacità di pulirla”: così il sindaco Giuseppe Sala in merito alle operazioni di pulizia e restauro del monumento di Vittorio Emanuele II in piazza Duomo, imbrattato il mese scorso dagli attivisti di Ultima Generazione. “Il ‘pubblico’ funziona così, quando non hai un servizio lo devi acquistare tramite una gara. Quindi ho chiesto di avviare una gara per trovare il modo di pulirla”, ha spiegato dopo che, come riferito dal Ministero dei Beni Culturali, la relazione della sovrintendenza ha evidenziato maggiori difficoltà nella rimozione della vernice rispetto a quanto inizialmente previsto. In piazza Duomo “ci passo anche io e vedere la statua così è veramente uno sfregio alla cittá”, ha commentato il sindaco. “Quando si arriva a queste cose lo considero grave” e “certamente non aiuta i tanti che si stanno battendo per la trasformazione ambientale . La gente a Milano tende ad essere tollerante, ma se vede una situazione del genere poi lo diventa molto di meno”, ha concluso Sala.