Operai morti a Opera, indagini su una saldatura ‘artigianale’ del cestello della gru

La Procura di Milano è pronta a disporre l’acquisizione di tutta la documentazione utile, tra cui contratti di lavoro e carte sulla manutenzione, nell’ambito delle indagini per omicidio colposo sulle morti di due operai in un incidente sul lavoro avvenuto in un golf club a Noverasco di Opera (Milano), mentre i due stavano lavorando alla potatura delle piante. Sul cestello della gru, caduto da un’altezza di 21 metri dopo la rottura del braccio meccanico, si trovavano Angelo Giovanni Zanin, 51 anni, titolare dell’impresa Zanin Vivai, e Dario Beria, 69 anni, che lavorava per un’azienda di noleggio gru del Pavese di cui risulterebbe titolare la moglie, e anche un 21enne, rimasto gravemente ferito, il quale, a quanto risulta, era un praticante nell’azienda florovivaistica. Gli inquirenti dovranno acquisire i contratti di lavoro e d’appalto per verificarne la regolarità, oltre ai documenti relativi alla gru e alla sua manutenzione. Pare che Zanin e il giovane indossassero l’imbracatura di sicurezza e che il 69enne non l’avesse. Sul posto si è recata la procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano, a capo del pool ‘ambiente, salute, sicurezza, lavoro’ della Procura milanese, che coordina le indagini, condotte anche dalla squadra specializzata di polizia giudiziaria. Ed erano presenti sul luogo della tragedia anche alcuni parenti delle vittime. Verrà affidata, poi, ad un ingegnere meccanico la consulenza per fare chiarezza sui motivi della rottura del braccio della piattaforma. L’acquisizione degli atti servirà anche per verificare se saranno necessarie iscrizioni nel registro degli indagati.