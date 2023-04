Esplode ‘bacchetta magica’ di Harry Potter, undicenne ferito ad Arese

Stava giocando con una sorta di ‘bacchetta magica’ luminosa ispirata a quelle di Harry Potter acquistata online che gli esplosa in mano. E’ accaduto ieri sera intorno alle 21 a un bambino di undici anni in casa sua ad Arese, in provincia di Milano. Il piccolo ha subito lesioni, in particolare a una mano ed è ricoverato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza. Oltre al 118 sono intervenuti anche i carabinieri di Garbagnate. I genitori hanno spiegato di avere comprato il giocattolo, che non viene venduto in Italia, su un sito internet.