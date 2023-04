ROMA (ITALPRESS) – “Sarebbe bello poterlo fare, ma noi non possiamo raccogliere tutte le miserie del mondo. Gli immigrati meglio farli venire in Italia quando ci sono per loro condizioni fattibili”. Così il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, ospite questa sera a “Dritto e Rovescio” su Retequattro. “Abbiamo bisogno di lavoratori – ha aggiunto – ma se le quote flussi sono al tappo, al posto dei migranti economici arrivano i clandestini. Il nostro governo vuole riaprire flussi e vuole fare una programmazione triennale, perchè le aziende hanno bisogno di organizzarsi. Basta dire che noi siamo disumani”. (ITALPRESS).

Photo credits: www.agenziafotogramma.it