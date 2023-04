Presentata l’edizione 2023 del Trofeo Interforze Memorial Giovanni Marra

Prenderà il via mercoledì 19 aprile l’edizione 2023 del Trofeo Interforze Memorial Giovanni Marra, il torneo di calcio organizzato in ricordo del presidente del Consiglio Comunale di Milano scomparso nel 2004.

Come di consueto, l’appuntamento vedrà scendere in campo le rappresentative di Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri, Esercito italiano, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Polizia Locale di Milano e Vigili del Fuoco.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina a Palazzo Marino da alcuni rappresentanti del Consiglio comunale e da Angelo Marra, fratello di Giovanni Marra e presidente dell’associazione Aquas. Sono inoltre intervenuti il presidente di Coni Lombardia Marco Riva, il presidente del CIP Lombardia Pierangelo Santelli, la vicepresidente del Coni Claudia Giordani e il presidente del GSD Non Vedenti Milano Francesco Cusati.

Quest’anno, il Trofeo Interforze Memorial Giovanni Marra avrà inizio con la fase a gironi mercoledì 19 aprile e si concluderà mercoledì 14 giugno con una cerimonia organizzata nella Sala Barozzi dell’Istituto dei Ciechi, nel corso di una serata in cui saranno premiate le formazioni partecipanti al torneo.

Inclusione, integrazione, rispetto delle regole e degli avversari sono gli ingredienti del gioco di squadra alla base del Trofeo Interforze, nato nel 2016 e collegato al Memorial istituito nel 2004 che coinvolge le rappresentative di Comune di Milano, Regione Lombardia e Amici di G. Marra e che si svolgerà allo Stadio San Siro mercoledì 7 giugno.

La manifestazione si prefigge un duplice obiettivo: da un lato quello di riconoscere l’impegno di chi ogni giorno è al servizio della comunità e del cittadino e dall’altro di creare un’occasione di svago e aggregazione attraverso lo sport e la solidarietà.

Per questo motivo, nel corso degli anni, il Trofeo si è reso attivo nella promozione e nella sensibilizzazione su diversi temi di interesse sociale, in particolare sulla cardio-protezione.

Tra le tante attività promosse, quest’anno vi è anche la prima edizione del Torneo “Cuore Siap”, l’iniziativa organizzata per ricordare gli agenti della Polizia Stradale che hanno perso la vita in servizio sulle strade e autostrade lombarde.