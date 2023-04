La bolletta del gas di marzo cala del 13,4%

Ancora in calo la bolletta gas delle famiglie in tutela. Dopo i ribassi registrati per i consumi di gennaio (-34,2%) e febbraio (-13%), in base all’andamento medio del mercato all’ingrosso italiano nel mese di marzo 2023 e per i consumi dello stesso mese, per la famiglia tipo (con consumi medi di 1.400 metri cubi annui) in tutela si registra una diminuzione del -13,4% della bolletta rispetto a febbraio 2023. Lo comunica l’Arera. Per il mese di marzo, che ha registrato una quotazione media all’ingrosso più bassa rispetto a quella di febbraio, il prezzo della materia prima gas, per i clienti in tutela, è pari a 46,58 euro a Mwh.