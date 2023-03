Sport all’oratorio, centinaia di giovani in campo al Gentilino

Lo sport è davvero uno strumento per trasmettere valori. Ne è testimone don Fabrizio Bazzoni responsabile dell’oratorio Gentilino in zona Navigli a Milano. Sono centinaia i ragazzi coinvolti grazie allo sport, 14 squadre tra calcio, pallavolo e ciclismo , con 300 tesserati tra cui due squadre di ragazze. Le attività rientrano nel progetto “Giovani in cammino” finanziato da Regione Lombardia per il disagio giovanile e in particolare l’area “Giovani in campo” che intende valorizzare lo sport come strumento generativo di valori.

Ascolta l’intervista a don Fabrizio Bazzoni