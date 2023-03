Monza, sta per partorire, scortata dagli agenti fino all’ospedale

Gli agenti della Polizia di Stato di Monza hanno “scortato” una donna che stava per partorire fino all’ospedale San Gerardo. E’ successo sabato sera. La Polizia stava effettuando dei controlli nella zona di viale Lombadia, quando un’auto si è fermata per chiedere aiuto. Il conducente, un giovane, con preoccupazione ha raccontato ai poliziotti che la moglie ormai al termine della gravidanza poco prima aveva rotto le acque cominciando ad avere delle doglie pre parto: il futuro papà temeva per la salute della moglie, che da un momento all’altro avrebbe potuto partorire. Il traffico a quell’ora er amolto intenso ed era praticamente impossibile raggiungere l’ospedale in breve tempo.

Gli agenti, rassicurati il giovane e la moglie, hanno fatto loro da staffetta apripista: azionati i lampeggianti e le sirene della pantera della polizia, hanno scortato la giovane coppia sino all’ospedale monzese, dove sono arrivati nel giro di pochi minuti, facendo in modo che la neo mamma venisse affidata alle cure del personale medico. Poco dopo il ricovero, il lieto evento con la nascita di una bella bambina.

Luedì pomeriggio li stessi agenti hanno voluto conoscere la bimba appena nata e si sono recati nel reparto di ostetricia dove hanno potuto incontrare la neo mamma con la bimba, alla quale sono giunti anche gli auguri del Questore e di tutti i poliziotti della Questura di Monza e della Brianza.