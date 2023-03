I tassisti, Area B non riduce il traffico a Milano

“Da quando sono state attivate le maggiori restrizioni per i veicoli in ingresso in città nello scorso autunno, con Area B -commenta Emilio Boccalini, vice presidente di Taxiblu 02.4040, il più grande Radiotaxi di Milano- francamente non mi sentirei di dire che la situazione a livello di traffico sia migliorata anzi. Non direi peggiore però credo che realmente poco sia cambiato nei numeri. Anche se addirittura si dice che siano più oggi i veicoli che entrano in città di qualche mese fa. Detto questo crediamo sia necessario che si intervenga comunque sul fronte della viabilità cercando di migliorare i tempi di percorrenza che rimangono la criticità più importante e impattante soprattutto per chi fa il nostro lavoro e per tanti che hanno necessità di usare un mezzo proprio per spostarsi e lavorare a Milano”.