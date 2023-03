Muore dopo intervento per perdere peso, indaga la Procura

Una donna di 28 anni, che si era sottoposta lo scorso 8 marzo ad un intervento per ridurre il peso, attraverso la chirurgia bariatrica, all’Istituto clinico Humanitas di Rozzano, nel Milanese, è morta il 19 marzo, dopo essere arrivata nel pronto soccorso ed essere stata ricoverata dello stesso ospedale, poiché lamentava forti dolori alla pancia. Sulla vicenda, come anticipato da ‘La Repubblica’ online e confermato da fonti giudiziarie, sta indagando ora la Procura di Milano, che ha disposto il sequestro della cartella clinica e che farà tutti gli accertamenti necessari, compresa l’autopsia. “Humanitas – si legge in una nota – esprime profondo cordoglio ai familiari per la scomparsa” della giovane. “La paziente, sottoposta ad intervento chirurgico, era stata dimessa dall’ospedale in pieno benessere in data 8 marzo 2023. Il 19 marzo – spiega ancora l’istituto – è stata ricoverata in Pronto Soccorso in condizioni critiche, sottoposta a rianimazione e quindi ricoverata in Terapia Intensiva, senza purtroppo riuscire a risolvere la complicata situazione clinica”.