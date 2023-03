Rinasce l’area ex Pininfarina a Grugliasco. Con una monetina, portata da Intesa Sanpaolo “a bordo” di uno dei salvadanai del Museo del Risparmio e simbolicamente posata nelle fondamenta del primo pilastro, hanno preso il via, alle porte di Torino, i lavori di edificazione della Nuova Sargomma, azienda specializzata nella progettazione, sviluppo e produzione di componenti in gomma e materie plastiche, principalmente nei settori automobilistico, agricoltura, industriale.

