Moratti: “Linee programmatiche di Fontana senza soluzioni e date precise”

Il discorso del presidente Attilio Fontana sulle linee programmatiche della nuova Giunta regionale della Lombardia è stato “un intervento con molti verbi al futuro”. Lo ha detto Letizia Moratti in un’intervista a Radio Lombardia. “E’ stato un discorso a capitoli su diversi temi, dalla sostenibilità ambientale, alla digitalizzazione, lo sport, l’economia, l’impresa e il lavoro, la trasparenza, la legalità e l’autonomia ma senza l’indicazione di soluzioni e date precise”. Con la sua lista Letizia Moratti Presidente, in coalizione con il Terzo Polo, sono entrati al Pirellone quattro consiglieri della lista civica e 3 di Azione e Italia Viva. “Ho preso un impegno con gli elettori – ha aggiunto Moratti – che intendo portare avanti facendo un’opposizione propositiva”. “Noi possiamo rivendicare di aver presentato nel nostro programma elettorale temi oggi attualissimi come la siccità e il trasporto pubblico e di aver messo sul tavolo soluzioni da realizzare nel breve medio periodo – ha detto ancora l’ex candidata presidente – in ogni caso ci attendiamo dalla Giunta uno slancio per far sì che il nostro territorio possa farsi trovare pronto davanti a sfide cruciali”.