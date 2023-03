Mia Fair, la fiera dedicata all’immagine fotografica

Dal 23 al 26 marzo torna MIA Fair – Milano Image Art Fair, la più consolidata e riconosciuta fiera italiana interamente dedicata all’immagine fotografica, ideata da Fabio Castelli, giunta alla sua XII edizione. Per il terzo anno consecutivo è SUPERSTUDIO MAXI a Milano (via Moncucco 35) ad accogliere gli stand degli espositori italiani e stranieri e delle varie iniziative che la fiera propone.

Per la prima volta, MIA Fair opera con Fiere di Parma, offrendo mostre ed eventi esclusivi rafforzando il rapporto con la città di Milano e con la comunità internazionale di artisti, curatori, galleristi, stampa e visitatori.

Come da tradizione, l’immagine coordinata della fiera è affidata a un artista particolarmente significativo del panorama internazionale: quest’anno sarà Davide Bramante (Siracusa, 1970), una delle figure più interessanti della fotografia italiana a livello internazionale, rappresentato da Fabbrica Eos Milano.

L’opera scelta – MIA MI, appartenente alla serie Città ideali – sottolinea anche il legame di MIA Fair con Milano, in cui il Duomo, uno dei suoi principali simboli, si mescola a immagini che riconducono ad altre suggestioni, per evidenziare il carattere multiculturale della città e la sua attitudine all’accoglienza, e dove la sovrapposizione di architetture stratificate di epoche diverse ne riassumono la storia.

MIA Fair è un collage che si compone di 100 espositori, tra cui 16 progetti speciali e oltre 80 gallerie, delle quali il 30% provenienti dall’estero, che rappresentano il cuore della Main section.

MIA Fair | Milan Image Art Fair 2023

Milano, SUPERSTUDIO MAXI (via Moncucco 35 – MM Famagosta)

23 – 26 marzo 2023

Orari:

Giovedì 23 marzo, 12.00 – 21.00

Venerdì 24 marzo, 12.00 – 21.00

Sabato 25 marzo, 11.00 – 20.00

Domenica 26 marzo, 11.00 – 20.00

Biglietti:

Biglietto intero, €16,00

Biglietto ridotto, €12,00 (studenti fino a 21 anni)

Ingresso libero per disabili e bambini fino ai 10 anni