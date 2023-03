Inaugurata la nuova piscina del centro Cambini Fossati

È stata inaugurata la nuova piscina del centro sportivo Cambini Fossati, nel Municipio 2 di Milano. Al taglio del nastro, mercoledì pomeriggio, sono intervenuti il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, l’assessora allo Sport Martina Riva e la presidente di Milanosport Rosanna Volpe.

“L’attenzione dell’Amministrazione nei confronti dello sport di base resta alta – ha spiegato il Sindaco di Milano Giuseppe Sala -. Il Cambini Fossati è stato oggetto di un’importante opera di riqualificazione negli scorsi anni e oggi, con l’inaugurazione della nuova struttura che ospita la piscina, il progetto di rinnovamento del centro può dirsi davvero completo. Siamo felici di restituire alla città un impianto polifunzionale, accessibile a tutti e a tutte, fruibile tutto l’anno”.

La struttura, che affianca e completa il centro sportivo esistente, presenta una vasca da 25 metri a sei corsie (la cui profondità varia da 1,20 m a 1,75 m), una vasca didattica per i corsi di nuoto family, baby e per il fitness acquatico e una palestra per i corsi di boxe, difesa personale e fitness.

All’ingresso si trova un bar tavola fredda. E sopra la zona vasche sono posizionati pannelli fotovoltaici. In estate l’ampio giardino, accessibile dalla zona vasca, diventa solarium con lettini e ombrelloni.

“Con l’apertura della piscina, l’offerta sportiva proposta dal Centro sportivo Cambini Fossati si fa più articolata e interessante – commenta l’assessora Martina Riva -: nuoto, tennis, padel, fitness, boxe potranno essere praticati durante tutto l’anno. Siamo lieti di poter rispondere con un impianto adeguato alla domanda di sport che arriva dal quartiere e dalla città”.

Il nuovo complesso arricchisce la proposta di discipline e attività che si possono praticare nel centro, rinnovato nel 2018. Il Cambini Fossati dispone di due palestre di 800 mq ciascuna, dotate di tribune da 252 e 127 posti – la Palestra Ginnica e la Palestra Giordani-, di due campi da tennis – uno in terra rossa e uno in sintetico – e di quattro campi da padel inaugurati un anno fa. Il centro, sia all’interno che all’esterno, non presenta barriere architettoniche. A un mese dall’apertura al pubblico, sono già 1.600 i frequentatori della piscina e oltre 700 gli iscritti ai corsi proposti.