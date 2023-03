Aggrediscono e rapinano un clochard, arrestati

Hanno aggredito e rapinato un senzatetto e hanno anche ferito i poliziotti intervenuti per fermarli. Protagonisti due giovani di 19 e 21 anni, marocchini, che sono stati arrestati dalla Polizia a Monza. E’ successo martedì. La vittima, un italiano 51enne, senza fissa dimora, che dormiva presso l’ex macello di Monza in Via Buonarroti ha raccontato di essere stato rapinato e minacciato dai due giovani: con violenza e minaccia gli hanno preso tutto ciò che aveva, in particolare uno zaino con all’interno un portafogli e 30 euro in contanti e una cassa bluetooth. I due giovani nordafricani lo hanno percosso con pugni e calci e nel momento in cui reagiva per tornare in possesso del suo zaino, uno di loro, brandendo una bottiglia di vetro trovata sul posto, l’ha usata come arma puntandola contro il 51enne per farlo desistere, mentre l’altro lo ha colpito al capo con un oggetto causandogli una ferita, per poi scappare. L’uomo li ha inseguiti e nella corsa ha incontrato una pattuglia della Polizia di Stato. L’uomo ha indicato ai poliziotti i due giovani che si stavano allontanando lungo via Silvio Pellico. E’ scattato così un inseguimento lungo via Pascoli e via Ugo Foscolo. I due sono fuggiti di corsa, in mezzo alle auto, rischiando di provocare incidenti. Una volta raggiunti e bloccati hanno reagito, colpendo i poliziotti con calci e pugni, provocando una lesione al ginocchio a uno dei due. Ora si trovano nel carcere di Monza.