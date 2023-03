Spacciava droga dello stupro in casa, arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato a Milano, in flagranza di reato, un uomo di 41 anni , pluripregiudicato, per detenzione ai fini di spaccio di quasi 7 chili di droga.

Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Monforte Vittoria, a seguito di un’attività d’indagine finalizzata al contrasto dello spaccio in zona, hanno individuato in via Edolo un appartamento come luogo di vendita di sostanza stupefacente. Durante il servizio di appostamento, i poliziotti hanno notato un ragazzo, probabile acquirente, accedere all’interno dell’appartamento e, dopo pochi minuti, l’hanno bloccato insieme al 41enne sull’ingresso della porta. A seguito della perquisizione domiciliare, gli agenti del Commissariato Monforte Vittoria hanno trovato, nel borsello dell’acquirente, 67 grammi circa di GBL e, nelle tasche del 41enne, 140 euro in contanti provento della cessione avvenuta in quel frangente. All’interno di alcuni armadietti dell’appartamento gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 6,5 chili di GBL con il materiale per il confezionamento, 240 grammi di shaboo, diverse pastiglie di ecstasy e 13mila euro in contanti all’interno della cassaforte in sala. I poliziotti hanno, inoltre, trovato 10 grammi di marijuana, un kit per il confezionamento dello shaboo e un bilancino elettronico di precisione.