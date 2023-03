Sala, se il Milan ha altre idee le ascolterò

“Finché il Milan non viene da me e non mi porta un progetto non posso continuare a commentare ipotesi che non so se sono vere o non vere. Se il Milan ha altre idee li ascolterò, ma quando porteranno un progetto”. Lo ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala a margine della presentazione del libro dell’ex ministra Marianna Madia, ‘Vite disuguali’, all’Università Cattolica,commentando l’iniziativa della catena umana a cui hanno partecipato oltre tremila persone, per protestare contro la possibilità che sull’area dell’ippodromo della Maura venga realizzato il nuovo stadio. “Aspettiamo che il Milan venga – ha aggiunto Sala – perché ad oggi il percorso certo è quello per lo stadio di fronte al Meazza”.