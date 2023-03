“La cura della felicità”, il libro di “Dear Alice”

E se scoprissimo che vivere la vita che sogniamo è possibile? Per Alice Bush , ora imprenditrice e formatrice di successo, l’occasione è stata un evento traumatico. Dopo aver perso da un giorno all’altro tutto ciò che aveva – un bambino, un lavoro, l’amore, la casa, tutte le sue sicurezze – ha dovuto guardare la propria vita con occhi nuovi per rifondarla dalle radici. Partendo dal suo percorso, nel suo libro “La cura della felicità” (Ed. Vallardi) Alice accompagna il lettore in un personale viaggio di crescita. Spiega che cos’è il filtro della felicità e come applicarlo alla vita di tutti i giorni. Perché essere felici non è un caso, non dipende da un colpo di fortuna né dalle circostanze esterne. È una scelta personale che riguarda il nostro essere più profondo.

Alice Bush è una formatrice e imprenditrice digitale, nata e cresciuta in Italia (e all’estero: ha vissuto in 7 Paesi e 3 continenti diversi). Da oltre sette anni si occupa di crescita personale ed è conosciuta per il suo approccio peculiare, rigoroso e analitico alla materia, derivante dagli studi svolti in ingegneria, che si combina con le filosofie orientali, praticate nella sua lunga esperienza vissuta in Thailandia. È autrice del podcast di successo «Dear Alice », numero uno nella categoria di Mental Health in Italia, che ha contato più di un milione di downloads nel primo anno dalla sua nascita.

Ascolta l’intervista ad Alice Bush