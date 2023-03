“Stiamo lavorando affinché ci sia una condivisione su un candidato per Catania, che sia uomo o donna non importa, ma un nome scelto assieme; non possiamo consentirci il lusso di regalare la città alla sinistra. Una divisione sin dal primo turno, segnerebbe di certo una sconfitta al ballottaggio per il Centrodestra”. Così, in merito alle prossime elezioni amministrative di Catania, il governatore Renato Schifani, nel capoluogo etneo per la convention di Forza Italia. xd9/vbo/gsl