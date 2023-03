Famiglie arcobaleno, Salvini preferisce i cantieri

Famiglie “arcobaleno” oggi in piazza? “Con questo sole è bello che tutti manifestino civilmente per quello che sentono. Domani è la festa del papà, ne approfitto per fare gli auguri in anticipo. Ognuno può vivere la sua vita privata, il suo amore, la sua sessualità come vuole e con chi vuole. Numericamente e qualitativamente, il mondo va avanti perché ci sono le mamme e i papà, quindi buona festa del papà”. Lo ha detto Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, oggi nel corso di un punto stampa a margine di un gazebo della Lega allestito nei pressi del mercato di viale Papiniano a Milano a chi gli chiedeva di commentare la manifestazione prevista per oggi in piazza della Scala. Sollecitato sul vuoto normativo sul riconoscimento dei figli delle coppie omogenitiriali, Salvini ha risposto: “Io apro cantieri , la domanda va rivolta a chi si sta occupando del tema”. (ITALPRESS).