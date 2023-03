Arcigay, destra sadica peggio di ogni terribile previsione

“A sole poche ore di distanza dallo stop del Comune di Milano alla registrazione delle famiglie arcobaleno arriva la bocciatura delle commissione politiche europee del Senato alla proposta di regolamento Ue sul riconoscimento dei figli e delle figlie delle coppie omogenitoriali. Lo ripetiamo: questo governo ha una strategia persecutoria nei confronti delle persone lgbti”: lo dichiara Gabriele Piazzoni, segretario generale di Arcigay. “È un vero disastro, un furore ideologico che intralcia la vita di intere famiglie, minandone la serenità, senza avvantaggiare nessuno. Siamo di fronte a un governo sadico, che infierisce su chi già si trova in situazione di marginalità o di difficoltà. Questa destra è peggio di ogni terribile previsione”, conclude Piazzoni, che sentiamo al microfono di Radio Lombardia.

“La nostra battaglia continua in piazza. Sabato al fianco della comunità LGBTQIA+, del movimento arcobaleno, della comunità tutta, manifesteremo davanti alla Prefettura per i diritti dei figli e delle figlie delle famiglie arcobaleno. A Palazzo Marino abbiamo dato inizio a questa battaglia giusta perché non esistano famiglie e bambini di serie B”. Lo sottolineano in una nota congiunta la deputata e segretaria metropolitana del Pd di Milano Silvia Roggiani e il consigliere comunale e responsabile Diritti del Pd Milano Michele Albiani. “Contro questo governo miope e inumano saremo in tantissime e tantissimi – hanno aggiunto – Fermiamo questo attacco ai diritti, fermiamo questa destra che continua a minacciare il buon lavoro dei Comuni in cui governa il buonsenso”. La manifestazione che si terrà a pochi passi dalla sede della prefettura è promossa da Cig Arcigay Milano, Famiglie Arcobaleno e I Sentinelli.