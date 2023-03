Fontana bis, ecco la nuova giunta

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha presentato la nuova giunta in una conferenza stampa.Nel complesso sono sette gli assessori di Fdi, cinque quelli della Lega, due di Forza Italia e due della lista Fontana.

Vicepresidente sarà l’assessore al Bilancio Marco Alparone (FdI). All’Agricoltura, sempre per Fdi, va il mantovano Alessandro Beduschi. Franco Lucente sarà assessore ai Trasporti. Al Welfare confermato l’uscente Guido Bertolaso. Per la Lega Guido Guidesi mantiene lo Sviluppo Economico e Massimo Sertori la delega alla Montagna. In giunta per Forza Italia entrano Simona Tironi e Gianluca Comazzi, che libera così un posto in Consiglio per Giulio Gallera.

Per Fdi l’assessore alla Cultura sarà Francesca Caruso, già assessore a Gallarate; Barbara Mazzali si occuperà di Turismo, Marketing territoriale e Moda. Completano la pattuglia del partito di Giorgia Meloni Romano La Russa, fratello di Ignazio, che inizialmente sembrava destinato alla vicepresidenza e che invece terrà le deleghe alla Sicurezza e alla Protezione civile, e Paolo Franco, assessore alla Casa.

Oltre a Guidesi e Sertori, il quintetto della Lega sarà composto dall’assessore uscente Claudia Terzi, alle Infrastrutture e Opere pubbliche, e da Elena Lucchini, assessore alla Famiglia e alla Solidarietà sociale. La new entry è Alessandro Fermi, presidente del Consiglio regionale nell’ultima legislatura, che si occuperà di Università, Ricerca e Innovazione. Per Fi Comazzi sarà il nuovo assessore a Territorio e Sistemi verdi, Tironi all’Istruzione, Formazione e Lavoro.

Per la Lista Fontana, insieme a Bertolaso, entra in giunta il bresciano Giorgio Maione, assessore all’Ambiente e Clima.

Capitolo sottosegretari. Lara Magoni di Fdi avrà le deleghe a Sport e Giovani, Raffaele Cattaneo di Noi Moderati alle Relazioni internazionali ed Europee, Mauro Piazza della Lega all’Autonomia e rapporti con il Consiglio regionale e Ruggero Invernizzi di Forza Italia a Controlli, Patrimonio e Digitalizzazione. Esce quindi dalla giunta il pluricampione Olimpico Antonio Rossi, che fino ad ora è stato sottosegretario con delega a Sport e grandi eventi.