“L’Agenda Calabria è un progetto importante non solo per i calabresi, ma un dono che l’industria nazionale ha voluto fare ad una regione che può dare tanto e da cui ci aspettiamo tanto. La prima cosa da fare è lavorare insieme, pubblico e privato, e quello di oggi è un esempio di come poter fare qualcosa uniti per il proprio Paese”. Lo ha detto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi.

