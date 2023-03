Passanti accoltellati, l’aggressore già autore di uno scippo

L'uomo, 23 anni, marocchino, si trova ancora in ospedale: sarà trasferito nel pomeriggio a San Vittore. Irregolare, aveva dei precedenti per uno scippo avvenuto un mese fa.

Si trova ancora in ospedale, e non è ancora stato portato in carcere, il marocchino di 23 anni autore di una serie di rapine ieri pomeriggio nella zona della stazione Centrale di Milano. L’uomo, armato di un piccolo coltello, ha causato sei feriti. Lo precisa la Questura, spiegando che probabilmente nel pomeriggio sarà dimesso e portato a San Vittore. Dei feriti portati in ospedale, uno, con una ferita alla spalla, è stato dimesso la notte scorsa dal Niguarda di Milano. L’aggressore, irregolare e che dovrebbe essere un senza fissa dimora, aveva dei precedenti per uno scippo accaduto un mese fa. Gli investigatori stanno ricostruendo le ore precedenti alla serie di aggressioni di ieri e l’esatta dinamica dei fatti.