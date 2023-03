Altre due rapine violente per le strade di Milano

E' successo ieri, lo stesso giorno degli accoltellamenti in zona Centrale. In via Padova due giovani egiziani hanno assalito un uomo per rubargli il cellulare; di fronte al suo rifiuto lo hanno colpito in testa con una bottiglia e poi lo hanno fatto cadere a terra prendendolo a calci. I due sono stati arrestati da una pattuglia di passaggio. In Porta Venezia due giovani nordafricani, entrambi arrestati, hanno rapinato e picchiato un passante.

Altre due rapine in strada ai danni di due passanti, uno dei quali colpito anche alla testa con una bottiglia di birra, si sono verificate ieri a Milano. Due episodi distinti che hanno portato in totale a quattro arresti disposti dalla Procura nello stesso turno in cui è finito il caso delle aggressioni in serie con 6 passanti feriti da un 23enne, ora in carcere. Per una rapina all’angolo tra via Clitumno e via Padova sono stati arrestati dalla Polizia due 23enni egiziani. Avrebbero bloccato un uomo che camminava dicendogli di consegnare loro il suo cellulare e, di fronte al suo rifiuto, l’hanno pestato, anche usando una bottiglia di birra per colpirlo alla testa. Poi, quando la vittima ha tentato di fuggire, l’hanno fatta cadere a terra e hanno continuato a colpirla con calci e pugni. A quel punto è intervenuta una volante che passava in zona e li ha arrestati. Nell’altro caso, avvenuto nella tarda serata di ieri in viale Vittorio Veneto, vicino a Porta Venezia e non lontano dalla stazione Centrale, un altro passante ha subito una rapina da parte di un 19enne di origine libica e di un 28enne marocchino, entrambi arrestati sempre dalla Polizia. Secondo l’accusa, gli hanno portato via il cellulare dopo averlo bloccato e strattonato con violenza.